Schweres Gewitter sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Augsburg

Am Montagabend, 27. Mai 2024, ab ca. 19:31Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Stadtgebiet, sowie die Freiwillige Feuerwehr Friedberg zu zahlreichen Einsätzen im innerstädtischen Bereich alarmiert.

Aufgrund des schweren Gewitters mit mehreren Blitzeinschlägen in der Innenstadt kam es zu einer Vielzahl von Einsätzen für die Kräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei. Durch die Blitzeinschläge, und hierdurch resultierende Überspannungen, oder Stromausfälle blieben mehrere Aufzüge stecken. Hier mussten die eingeschlossenen Personen von Kräften der Feuerwehr befreit werden.

In einigen Betrieben liefen aufgrund der Stromausfälle die Notstromaggregate an, was unter Umständen zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung führen kann. Dies war ebenfalls der Grund für einige Notrufe bei den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei. Durch die Blitzeinschläge wurden auch zahlreiche Brandmeldeanlagen ausgelöst. Auch hier rückten Kräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes an.

Im Holzweg in Augsburg kam es Aufgrund eines Blitzeinschlages in den Fahnenmast einer Kleingartenanlage zum Brand einer angrenzenden Thujahecke. Diese konnte gelöscht werden bevor das Feuer auf eine Gartenhütte der Kleingartenanlage übergriff.

Am Augsburger Jakobsplatz schlug der Blitz in ein Wohngebäude ein. Glücklicherweise kam es hierbei nicht zu einem Brandgeschehen. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon, dennoch fiel aufgrund des Einschlages in einem Raum der Putz von der Decke.

Weitere unwetterbedingte Einsätze waren vollgelaufene Keller, Kellerschächte und Straßenkreuzungen. Im Zeitraum von 1,5 Stunden mussten die Kräfte der Feuerwehren

zu über 30 Einsätzen ausrücken. Wie in solchen Sonderlagen üblich werden die Einsätze in

der Integrierten Leitstelle nach Meldebild priorisiert und anschließend abgearbeitet. Diese

enorme Mehrzahl an Anrufen wird von speziell ausgebildeten Disponenten angenommen,

anschließend priorisiert und an die zuständigen Kräfte an den Funktischen der Integrierten

Leitstelle weitergeleitet.

