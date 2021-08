Am Freitag, 30.07.2021, fand eine gemeinsame Schwerpunktaktion der Polizeipräsidien Oberbayern Nord, Oberbayern Süd, Schwaben Süd/West und Schwaben Nord statt. Im Fokus stand dabei die regionale Tuning- und Poserszene.

Die an der Aktion beteiligten Polizeipräsidien stellten in den vergangenen Wochen wiederholt fest, dass lokale Treffpunkte der Szene wieder vermehrt aufgesucht und dabei reger Zulauf – auch von außerhalb – registriert wurde. Die Polizei stellte bei entsprechenden Kontrollen neben Verhaltensverstößen (überwiegend Poser) auch Manipulationen und unzulässige Umbauten an Fahrzeugen (überwiegend Tuner) fest. Die gemeinsame Schwerpunktaktion bot sich insofern auch an, da sich die Treffen teilweise regional verlagerten oder in Grenzbereichen der tangierten Polizeipräsidien stattfanden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wurden am Freitag in der Zeit von 19.00 Uhr bis etwa 24.00 Uhr gut 60 Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Diese fanden an den relevanten Treffpunkten im Stadtgebiet Augsburg sowie den Landkreisen statt. Dabei wurden die hiesigen Einsatzkräfte durch die Bereitschaftspolizei und einen Gutachter unterstützt. Insgesamt war das Personenaufkommen überschaubar, was vermutlich am schlechten Wetter und der spürbaren Polizeipräsenz lag. Bei drei Fahrzeugen wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Dabei musste ein Pkw auf Grund des Umfangs der Umbauten sichergestellt und abgeschleppt werden. Außerdem wurden fünf Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. In einem Fall war ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs. Den Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

