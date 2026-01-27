Schwesig schließt SPD-Kanzlerkandidatur aus

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schließt eine Kanzlerkandidatur 2029 für die SPD aus. “Ich trete für fünf Jahre an”, antwortete Schwesig dem “Stern” auf die Frage, ob sie bei einem wiederholten Wahlsieg auch die volle Amtszeit in Schwerin bleiben wolle.

“Ich möchte die nächsten fünf Jahre Ministerpräsidentin bleiben, dafür trete ich an”, sagte sie auf die Nachfrage, ob die Bundestagswahl 2029 nichts daran ändern würde und eine Kanzlerkandidatur ausgeschlossen sei.

“Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder stärkste Kraft werden”, sagte Schwesig mit Blick auf die kommende Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. Aktuell steht die AfD in Umfragen bei 38 Prozent, die SPD kommt auf die Hälfte. “Umfragen sind keine Wahlergebnisse”, sagte Schwesig.

Schon 2021 hätten sich die Umfragewerte noch gedreht. “Spätestens im Sommer, wenn die Wahl näher rückt, werden sich die Menschen fragen: Wer kann dieses Land regieren und in eine gute Zukunft führen? Wer steht für Erfahrung, Stabilität, Verlässlichkeit? Wem können sie vertrauen?”

Zuvor hatte schon die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas kein Interesse an der Kanzlerkandidatur ihrer Partei gezeigt. Auf die Frage des ”Stern”, wer Kanzlerkandidat der SPD werde, antwortete Bas kürzlich: “Ich nicht.” Bas ging damit frühzeitig einer möglichen Rivalität mit ihrem Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil aus dem Weg.