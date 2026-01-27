type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Schwesig schließt SPD-Kanzlerkandidatur aus

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schließt eine Kanzlerkandidatur 2029 für die SPD aus. “Ich trete für fünf Jahre an”, antwortete Schwesig dem “Stern” auf die Frage, ob sie bei einem wiederholten Wahlsieg auch die volle Amtszeit in Schwerin bleiben wolle.

Manuela Schwesig (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich möchte die nächsten fünf Jahre Ministerpräsidentin bleiben, dafür trete ich an”, sagte sie auf die Nachfrage, ob die Bundestagswahl 2029 nichts daran ändern würde und eine Kanzlerkandidatur ausgeschlossen sei.

“Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder stärkste Kraft werden”, sagte Schwesig mit Blick auf die kommende Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September. Aktuell steht die AfD in Umfragen bei 38 Prozent, die SPD kommt auf die Hälfte. “Umfragen sind keine Wahlergebnisse”, sagte Schwesig.

Schon 2021 hätten sich die Umfragewerte noch gedreht. “Spätestens im Sommer, wenn die Wahl näher rückt, werden sich die Menschen fragen: Wer kann dieses Land regieren und in eine gute Zukunft führen? Wer steht für Erfahrung, Stabilität, Verlässlichkeit? Wem können sie vertrauen?”

Zuvor hatte schon die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas kein Interesse an der Kanzlerkandidatur ihrer Partei gezeigt. Auf die Frage des ”Stern”, wer Kanzlerkandidat der SPD werde, antwortete Bas kürzlich: “Ich nicht.” Bas ging damit frühzeitig einer möglichen Rivalität mit ihrem Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil aus dem Weg.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...
Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf der A8 bei Adelzhausen: Acht Fahrzeuge beteiligt, sechs Verletzte und erheblicher Sachschaden

0
Am Dienstag, dem 27. Januar 2026, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Zwei Verletzte nach Brand in Görisried im Ostallgäu – Wohnhaus unbewohnbar

0
GÖRISRIED / WILDBERG. In den frühen Morgenstunden des 27....

Neueste Artikel