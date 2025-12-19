Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
8.5 C
London
Schwesig zweifelt an Weitergabe der Gastro-Steuersenkung an Gäste

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zweifelt an Ersparnissen für Gäste durch die Gastro-Steuersenkung. “Viele Gastronomen sagen, dass sie die Preise nicht senken werden”, sagte die SPD-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Gleichzeitig sagte sie: “Es geht gar nicht so sehr in die Tasche des Wirts.”

Bedienung in einem Café (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In den letzten Jahren seien die Energie- und Personalkosten enorm gestiegen. “Das sind Kostensteigerungen, die diese Betriebe zu verkraften haben”, so Schwesig. “Mit der Senkung der Mehrwertsteuer wird das wirtschaftlich abgefedert. Ich halte diese Maßnahme für wichtig und richtig. Gerade diese Branche war in der Corona-Pandemie stark eingeschränkt.”

