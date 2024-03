Schwieriger Auftakt | Der FV Illertissen muss zum Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth

Der Regionalligist FV Illertissen hat nach der Winterpause ein schwieriges Spiel vor sich. Am Freitag um 19:00 Uhr müssen die Illertisser beim Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth antreten.

Der Gegner belegt derzeit den 10. Tabellenplatz und hat von 11 Heimspielen nur vier gewonnen. Der prominente Trainer und Ex-Profi Marek Mintal ist mit dieser Bilanz und dem Abschneiden insgesamt sicher nicht zufrieden. Nach dem Abstieg im letzten Jahr verließen 15 Spieler den Verein, aber es wurden auch 14 neue Spieler verpflichtet. Das Interesse ist nach wie vor groß, knapp 1000 Zuschauer besuchten die Heimspiele. Gerüchten zufolge soll in der kommenden Saison der Wiederaufstieg angestrebt werden. Derzeit dürfte sich der Blick jedoch eher nach unten richten. Der Vorsprung auf einen Relegationsplatz beträgt 5 Punkte, bei einem Spiel mehr. Daher ist anzunehmen, dass die Bayreuther alles daran setzen werden, um die drei Punkte zu holen.

Trainer Holger Bachthaler und seine Mannschaft freuen sich auf das Spiel, nachdem sie eine lange Vorbereitung absolviert haben und nun in die Punktrunde starten. Die Jungs haben in den letzten Wochen hart im Training gearbeitet. Wir sind gut vorbereitet für die schwere Aufgabe in Bayreuth. Möglicherweise muss der Illertisser Trainer jedoch noch auf Neuzugang Tobias Rühle verzichten. Obwohl seine Schulterverletzung am Abklingen ist, wird das Abschlusstraining zeigen, ob er eingesetzt werden kann. Zwei weitere Offensivkräfte fallen definitiv aus: Dauerpatient Franz Helmer (Knochenbruch) und Furkan Kircicek (muskulär). Stattdessen werden voraussichtlich die Neuzugänge David Udogu, Emir Sejdovic und Nachwuchstalent Denis Milic für den Kader nominiert.

FC Ingolstadt Gegner des FVI im Halbfinale des Totopokals

Favoritensieg: Drittligist FC Ingolstadt 04 steht nach einem souveränen 5:0 (0:0)-Erfolg im nachgeholten Viertelfinalspiel gegen Türkgücü München in der Toto-Pokal-Vorschlussrunde. Dort hat das Team von Cheftrainer Michael Köllner die Möglichkeit, sich für die Endspielniederlage aus dem Vorjahr zu revanchieren, wenn die Schanzer am 9. April 2024 zur Neuauflage bei Titelverteidiger FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern ranmüssen. Das zweite Halbfinale bestreiten 1860-München-Bezwinger FC Pipinsried und Regionalliga-Primus FC Würzburger Kickers am 23. März 2024. Das BR Fernsehen zeigt das Heimspiel des Bayernligisten aus dem Dachauer Hinterland ab 14 Uhr live im „Dritten“.