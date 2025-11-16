Newsletter
Montag, November 17, 2025
Foto: ESVK/PB
1 Min.Lesezeit

Schwieriger Auswärtstag für ESV Kaufbeuren bei Bietigheim Steelers

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am 16. Spieltag der DEL2-Saison 2025/26 reiste der ESV Kaufbeuren zu den Bietigheim Steelers. Die Allgäuer mussten dabei auf Daniel Fießinger, Joe Cassetti, Florian Reinwald und John Rogl verzichten, zudem fehlte Kapitän Bernhard Ebner gesperrt. Vor über 3.300 Zuschauern in der Ege-Trans-Arena gingen die Joker durch Tyson McLellan in der sechsten Minute in Führung, konnten aber die frühe Überlegenheit nicht nutzen.

Nach dem Ausgleich durch Tim Schüle (11.) gingen die Steelers durch Marek Racuk (13.) in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Mike Fischer auf 3:1. Trotz eines Anschlusstreffers von Jonas Fischer (3:2) setzten die Steelers die Joker massiv unter Druck und trafen durch Jack Dugan und Cole Fonstad innerhalb kurzer Zeit gleich viermal zum 6:2.

Verletzungen und eine klare Niederlage

Im Schlussabschnitt verschärfte sich die Lage für die Kaufbeurer. Torhüter Rihards Babulis, Jere Laaksonen und Stürmer Alec Zawatsky verletzten sich, sodass U20-Torhüter Clemens Schulz in den letzten zehn Minuten zu seinem ersten DEL2-Einsatz kam. Unterdessen bauten Tyler McNeely und Brad Kemp die Führung der Steelers weiter aus. Erst kurz vor Schluss konnte Jason Bast mit einem Treffer auf 9:3 verkürzen, doch die Partie war längst entschieden.

Für den ESV Kaufbeuren endete ein schwieriger Auswärtstag in Bietigheim mit einer klaren 3:9-Niederlage. Verletzungen und personelle Ausfälle machten es den Jokern schwer, gegen den aktuellen Oberligameister und DEL2-Aufsteiger konkurrenzfähig zu bleiben.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

