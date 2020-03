Scott Valentine bleibt ein Augsburger Panther

Die Augsburger Panther setzen in der Defensive auf bewährte Kräfte. Als bereits siebter Verteidiger hat nun auch Scott Valentine einen Vertrag für die Saison 2020/21 unterschrieben.

Der 28-jährige Kanadier wird somit schon in der fünften Spielzeit in Folge für die Panther auflaufen. Seit seinem Wechsel vom Ligakonkurrent Krefeld im Jahr 2016 absolvierte der 185 cm große und 100 kg schwere Linksschütze in der Deutschen Eishockey Liga 196 Spiele für Augsburg. In seinen Einsätzen verbuchte Valentine 12 Tore, 36 Assists und 236 Strafminuten.

In der Champions Hockey League war Scott Valentine, der seine Stärken in der Defensive hat, mit fünf Scorerpunkten in acht Spielen zusammen mit Simon Sezemsky sogar punktbester Pantherverteidiger.

Panthercoach Tray Tuomie: „Scott Valentine ist der Typ Spieler, den man gerne in den eigenen Reihen hat. Er ist ein unangenehmer, harter Gegner, der immer alles für sein Team gibt und voran geht. Trotz seiner enormen Physis steht er sehr gut auf den Schlittschuhen und kann sich trotz seiner zumeist defensiven Aufgaben auch immer wieder in der Offensive einschalten.“

„Ich freue mich sehr, dass meine Zukunft in Augsburg liegen wird. Die Stadt und die Panther habe ich in den letzten Jahren lieben gelernt und bin stolz, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Gerade in diesen schweren Zeiten wünsche ich mir, dass die Augsburger Rücksicht aufeinander nehmen und sich an die Anweisungen der Behörden halten. Wir alle wollen uns spätestens im August wieder mit unserem so geliebten Eishockeysport beschäftigen können. Bleibt gesund“, so Scott Valentine, der sich nach seiner Rückkehr aus Deutschland in seiner kanadischen Heimat aktuell in häuslicher Quarantäne befindet.