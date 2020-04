Sechs Tote nach Corona-Infektion in Pflegeheim in Waal im Allgäu

Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland immer weiter, besonders betroffen sind im ganzen Land Senioren- und Pflegeheime. Von dieser Entwicklung bleibt auch das Senioren- und Pflegeheim in Waal (Lkr. Ostallgäu) nicht verschont.

Laut Landratsamt waren am Mittwoch (08.04.2020) in dem Heim 36 Bewohner und 17 Mitarbeiter positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Fünf Bewohner des Hauses, im Alter zwischen 47 und 99 Jahren, sind verstorben. Laut dem Landratsamt litten alle Verstorbenen unter schweren Vorerkrankungen. Zudem ist auch ein Mitarbeiter der Einrichtung, der positiv auf das Virus getestet wurde, verstorben. Um die Lage unter Kontrollen zu bringen, wurden erkrankte Bewohner in dem Heim sofort in einer Isolierstation untergebracht.