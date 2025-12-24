Newsletter
Mittwoch, Dezember 24, 2025
4 C
London
type here...
Subscribe
Sechs Unfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte verursacht Chaos und Verletzte an Heiligabend
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sechs Unfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte verursacht Chaos und Verletzte an Heiligabend

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Nachmittag des 24. Dezember 2025 ereigneten sich auf der Autobahn A96 zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord nahezu zeitgleich sechs Verkehrsunfälle. Dabei waren insgesamt 13 Fahrzeuge beteiligt.

Pkw-Auffahrunfall durch plötzliche Glätte

Aufgrund plötzlich eintretender Glätte kam es auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. In der Folge musste der nachfolgende Verkehr stark abbremsen. Mehrere Fahrzeuge gerieten dabei auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Schlingern und verunfallten ebenfalls.

Mehrere Unfälle mit Sachschaden

Insgesamt wurden fünf Verkehrsunfälle mit Sachschaden verzeichnet. Bei einem weiteren Unfall erlitt eine Person leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Einsatz der Feuerwehr und Verkehrsbehinderungen

Der Gesamtschaden der Unfälle beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Die Feuerwehr Memmingen war zur Absicherung und Bergung an der Unfallstelle im Einsatz. Für die Dauer von eineinhalb Stunden war die A96 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Sport

Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall

0
Im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk ist der frühere Fußballprofi...
Polizei & Co

Augsburg: Über 500 Temposünder auf A8 bei Neusäß erwischt, 14 Fahrverbote verhängt

0
Augsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Samstag...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Augsburg Stadt

Manuel Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg

0
Manuel Baum bleibt bis Saisonende Cheftrainer des FC Augsburg....

Neueste Artikel