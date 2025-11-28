Sechs Verletzte bei Wohnhausbrand in Neuperlach – Sachschaden in sechsstelliger Höhe

Am Donnerstagabend, den 27.11.2025, ereignete sich in Neuperlach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Der Vorfall wurde gegen 22:00 Uhr der Münchner Berufsfeuerwehr und der Polizei gemeldet. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der Kurt-Eisner-Straße aus. Die Bewohnerinnen konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Verletzte und Sachschaden durch starke Rauchentwicklung

Aufgrund der dichten Rauchentwicklung wurden sechs Personen verletzt. Vier von ihnen, darunter eine 22-Jährige, eine 16-Jährige, eine 57-Jährige und eine 88-Jährige, mussten in Münchner Krankenhäuser gebracht werden. Zwei weitere Personen, eine 60-Jährige und eine 64-Jährige, erhielten vor Ort ambulante Hilfe. Die Feuerwehr löschte den Brand erfolgreich und evakuierte vorsorglich die restlichen Bewohner des Hauses. Die betroffene Wohnung brannte komplett aus, wodurch ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstand. Die Ermittlungen zu den Brandursachen hat das Kommissariat 13 übernommen.

Streit führt zu falschem Alarm in Berg am Laim

Ebenfalls am Donnerstag meldete ein 27-jähriger Niederländer aus geschäftlichen Differenzen in Berg am Laim, dass ihm eine Schusswaffe gezeigt wurde. Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot, fand jedoch keine Waffe. Der 60-jährige Deutsche, der aus München stammt, wurde in einer Wohnung angetroffen. Es bestehen erhebliche Zweifel an der Aussage des 27-Jährigen, sodass nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt wird. Das Kommissariat 26 ist mit dem Fall befasst.

Zusammenstoß von zwei Pkw in Oberschleißheim

Am Donnerstag, dem 27.11.2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ingolstädter Landstraße, als ein 39-jähriger BMW-Fahrer beim Linksabbiegen mit einem Audi-Fahrer (50 Jahre) kollidierte. Trotz grüner Ampel kam es im Kreuzungsbereich Panzerwiese zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt, der Sachschaden übersteigt 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

Trickdiebe in Obergiesing und Unterhaching aktiv

Am Donnerstag machten sich falsche Polizeibeamte in München und Unterhaching an betagten Personen zu schaffen. Eine über 90-Jährige in Obergiesing und eine über 80-Jährige in Unterhaching wurden das Ziel von Trickdieben, die unter falschem Vorwand in die Wohnungen gelangten. Während in Obergiesing Bargeld und Schmuck entwendet wurden, verließen die Täter in Unterhaching ohne Beute die Wohnung. Das Kommissariat 55 untersucht mögliche Zusammenhänge dieser Fälle und bittet um Hinweise von Zeugen.

Verdächtiger nach sexueller Belästigung in Laim festgenommen

Ein 34-jähriger Bosnier wurde in Laim nach einer sexuellen Belästigung einer 20-Jährigen festgenommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:35 Uhr am Pronnerplatz. Zeugen hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, woraufhin er verhaftet wurde. Bei ihm wurde ein gestohlenes Fahrrad entdeckt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrugsfälle durch falsche Beamte in Forstenried und Schäftlarn

In Forstenried und Schäftlarn fielen Senioren organisierten Betrugsmaschen zum Opfer. In Forstenried wurden einem über 80-Jährigen unter dem Vorwand von Nachbarschaftseinbrüchen Wertgegenstände entlockt, während in Schäftlarn eine über 80-Jährige unter Vortäuschung einer Krebserkrankung ihrer Tochter um Goldmünzen betrogen wurde. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Hinweisen und warnt vor unbekannten Anrufern und angeblichen Beamten.