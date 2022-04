Sechs Wochen, acht Spiele | Der FC Augsburg startet gegen Wolfsburg in die heiße Saisonphase

Für den FC Augsburg geht es in die heiße Saisonphase. Acht Spiele hat der FCA noch zu absolvieren, für den Klassenerhalt muss dringend gepunktet werden, am besten gleich heute Nachmittag gegen Wolfsburg.

Der FC Augsburg hat sich in den zehn vorausgehenden Bundesligaspielzeiten zu einem Spezialisten im Abstiegskampf entwickelt. Bisher wurde diese Mission immer erfolgreich gemeistert, in diesem Jahr ist die Aufgabe aber wohl so schwer wie kaum zuvor. Die Mannschaft von Markus Weinzierl hat es mit fünf Heimspielen in den letzten acht Spielen dabei aber selbst in der Hand. Mindestens drei Siege sollten her, damit es auch in dieser Saison mit dem Klassenverbleib klappen kann, dies ist auch dem Trainer bewusst „Das Team auf dem Relegationsplatz hat aktuell so viele Punkte, wie wohl die letzten 10 Jahre nicht, von daher wirst du viele Punkte brauchen. Wir sind aber in jedem Heimspiel in der Lage, die Punkte hier zu lassen.“

Mit Wolfsburg kommt heute (15:30 Uhr) ein Gegner auf Augenhöhe in die Arena. Der Tabellen-13. hat aktuell fünf Zähler mehr auf der Habenseite. Mit einem Sieg gegen die Wölfe können die Schwaben den Anschluss wieder herstellen, die Niedersachsen mit einem Dreier im Nachholspiel unter der Woche hinter sich schieben. Gegen die formschwachen Wölfe (ein Sieg, ein Remis aus den letzten fünf Spielen) will man nicht zu einer leichten Beute werden. Die Augsburger müssen dafür mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den stets gefährlichen Angreifer Max Kruse stoppen. Sollte es dieses Mal gelingen, über 90 Minuten zu liefern, ist ein Sieg durchaus realistisch. Zahlreiche Ausfälle erschweren die Aufgabe allerdings.

Mit Vargas (Mandelentzündung), Gregoritsch und Hahn (beide Corona) steht die zuletzt eingesetzte Offensivreihe geschlossen nicht zur Verfügung, zudem fehlen wohl Gruezo (muskuläre Probleme) und der erneut verletzte Uduokhai in der Defensive. Trotz der bitteren Ausfälle gibt sich Kapitän Jeffrey Gouweleeuw zuversichtlich. „Wir haben genug Spieler mit Erfahrung, die wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wir sind bereit.“

Auch in der elften Bundesligasaison geht es für den FC Augsburg in der heißen Saisonphase um alles oder nichts, oder wie Markus Weinzierl sagt: „Sechs Wochen, 48 Tage, acht Spiele. Es wird spannend und interessant“. Nach den Samstag-Ergebnissen der Konkurrenz könnte ein Erfolg über den VfL Wolfsburg aber schon etwas zur Entspannung beitragen.



Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Gouweleeuw, Oxford, Winther, – Caligiuri, Dorsch, Iago – Maier – Zeqiri ,Pepi, Niederlechner