Sechsjähriger Junge stürzt aus Sesselift in Oberjoch acht Meter in die Tiefe

Am Vormittag des 09.02.2024 stürzte ein sechsjähriger Junge aus einem Sessellift einer Liftanlage im Bad Hindelanger Ortsteil Oberjoch.

Er nahm an einem Skikurs teil und stieg gemeinsam mit seiner Skilehrerin und einem weiteren Kind, das ebenfalls an dem Kurs teilnahm, in einen Sessellift. Dem Jungen gelang es offenbar nicht, komplett in den Sitz zu steigen und den Bügel zu schließen. Die Skilehrerin versuchte, durch Rufe Angestellte des Liftes auf die Situation aufmerksam zu machen, was allerdings misslang. Sie hielt den Jungen anfangs noch fest, er kam nichtsdestotrotz zum Fall aus dem Lift und stürzte rund acht Meter in die Tiefe.

Die Skiwacht Oberjoch übernahm die Erstversorgung des Jungen, der anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert wurde. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen erlitt der Junge nur leichte Verletzungen und konnte nach einer Nacht zur Beobachtung die Klinik erneut verlassen.

Die Beamten der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nahmen die Ermittlungen auf. Derzeit steht die Frage im Fokus, warum ein 46-jähriger Mitarbeiter der Liftanlage die missliche Lage des Jungen nicht bemerkte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonthofen zu melden.

