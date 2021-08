Seeg | Oldtimer rundherum zerkratzt – Hoher Sachschaden

Am Donnerstag, 12.08.21, zwischen 17:00 und 20:00 Uhr, parkte ein Mann seinen hochwertigen Oldtimer (Mercedes, Baujahr 1959) am Parkplatz des Schwaltenweihers. Als er später zum Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass das Auto ringsherum und auch am Dach mit tiefen Kratzern beschädigt wurde.

Auf dem Fahrzeugdach waren die Buchstaben „HH“ eingekratzt worden. Aktuell lässt sich der entstandene Schaden noch nicht beziffern, dürfte sich aber vermutlich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kemptener Kripo.

Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen an dem Fahrzeug bitte an die Telefonnummer 0831 9909-0.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.