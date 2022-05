„Sehe das große Ganze und da haben wir unser Ziel erreicht“ | Die Stimmen zur FCA-Niederlage in Leipzig und zum Klassenerhalt

Eine komische Situation. Der FC Augsburg geht nach einer ganz schwachen Leistung in Leipzig mit 0:4 unter, feiert dank des Remis zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart aber den Klassenerhalt. Das hatten die Beteiligten nach der Partie in Sachsen zu sagen.

Felix Uduokhai: „Das war eine ganz komische Situation – es ist klar, dass du in der Liga bleibst und das hätte uns eigentlich einen Schub geben sollen. Das war aber in dem Spiel nicht der Fall, daher sind wir enttäuscht über die Leistung. Gegen Fürth wollen wir deshalb noch für einen positiven Saisonabschluss sorgen!“

Niklas Dorsch: „Feierstimmung kann bei mir nach so einem Spiel nicht aufkommen. Die ersten 10 Minuten waren ja noch okay, aber das ist mir letztlich egal, wenn du danach so auftrittst. Das war zum Teil peinlich, das darf uns nicht passieren. Es muss jedem klar sein, dass wir im letzten Heimspiel gefordert sind, um dieses Spiel wieder gerade zu rücken. Nichtsdestotrotz spielen wir auch nächste Saison in der Bundesliga, was unser erstes Ziel war.“

Florian Niederlechner: „Die Niederlage war absolut verdient, weil Leipzig viel besser war. Wir haben das Ergebnis von Bayern natürlich vor dem Spiel mitbekommen, es darf aber keine Ausrede sein für diese Leistung. Mit etwas Abstand können wir aber auch festhalten, dass wir den Klassenerhalt am 33. Spieltag sicher haben!“

Rafał Gikiewicz: „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir hier noch mehr Gegentore kassieren. Wir haben viele Fehler gemacht und überhaupt kein gutes Spiel gezeigt. Es muss sich jeder hinterfragen, ob er heute alles gegeben hat. Letztlich sind wir aber in der Liga geblieben, das dürfen wir auch nicht schlecht reden, aber genauso klar müssen wir es auch analysieren, um in der neuen Saison Konstanz reinzubringen und den Fans wieder Freude zu bereiten.“

André Silva (Leipzig): „Ich fühle mich gut, wie das ganze Team. Wir hatten schwere Spiele in den letzten Wochen, heute dürfen wir genießen, angesichts der Leistung und den Toren. Durch Niederlagen wird man auch stärker. Wir haben so viel Qualität im Team, können auf viele Arten Gefahr entwickeln.“

Emil Forsberg (Leipzig): „Wir haben eine Reaktion gezeigt, das war wichtig für uns, die Fans und den Verein. Das Spiel war ein guter Schritt nach vorne. Wir haben kompakt gestanden. Im zweiten Durchgang haben wir ein Feuerwerk abgebrannt und richtig gut Fußball gespielt. Wir freuen uns auf die nächsten beiden Spiele, es geht um alles, um die Champions-League-Qualifikation und um den DFB-Pokal. Dafür spielst du Fußball, wie kann man das nicht lieben?“

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Natürlich sind wir enttäuscht über das Spiel. Die ersten 30 Minuten waren noch okay, nach dem Rückstand haben wir – vor allem in der zweiten Hälfte – die Ordnung verloren. Die Räume wurden für den Gegner größer und Leipzig ist mit seiner Qualität ins Rollen gekommen. Dazu haben wir sie eingeladen. Das Spiel war nicht gut, aber ich sehe das große Ganze und da haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind erleichtert, dass wir am vorletzten Spieltag Klarheit haben und in der nächsten Saison weiter in der Bundesliga spielen!“

Domenico Tedesco (Trainer Leipzig): „Es war kein leichtes Spiel, vor allem weil der Kopf nach dem Europa-League-Halbfinale in Glasgow einige Tage leer war. So war der Start holprig und nervös, aber wir haben mit der Zeit besser ins Spiel gefunden und sind vor allem nach dem zweiten und dritten Tor in unseren Rhythmus gekommen. Dann war es ein richtig gutes Spiel von uns. Trotzdem auch Glückwunsch an den FCA zum Klassenerhalt!“

Quellen: fcaugsburg.de/rbleipzig.de