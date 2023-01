Die Augsburger Panther bleiben in der Deutschen Eishockey Liga weiter im Tabellenkeller hängen. Mit 5:2 setzten sich am Sonntag-Nachmittag die Kölner Haie gegen den Tabellen-Vorletzten durch, trotz einer keineswegs enttäuschenden Leistung reichte es für das Team von Coach Kai Suikkanen nicht. „Wir spielen ok, treffen aber nur zweimal, den Bock umzustoßen, das gelingt uns einfach nicht. Wieder einmal ein frustierendes Spiel“, zog der enttäuschte Panther-Keeper Dennis Endras sein Fazit.



Die Freiluft-Partie in der Fußballarena des 1. FC Köln verlief anfangs sehr ruhig, da ganz viele Plätze leer geblieben waren. Denn die Panther lockten bei weitem nicht so viele Zuschauer an, wie die Haie gehofft hatten. Kamen gegen Mannheim noch über 40.000 so waren es diesmal nur rund 15.000 Zuschauer – darunter etwa 1200 Fans aus Schwaben. Und die gaben im Stadion die meiste Zeit den Ton an, lieferten die Gäste doch ein gutes erstes Drittel ab. Doch das alte Leiden – mangelnde Chancenverwertung – zeigte sich wieder: Johnson (zweimal), Bergman und Barikna ließen exzellente Chancen aus und danach bekamen die Kölner das Geschehen immer besser in den Griff. Dennis Endras im AEV-Tor bewahrte seine Farben aber vor einem Rückstand, 23 Schüsse kamen im ersten Abschnitt auf sein Gehäuse.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Haie vorübergehend das Kommando, hatten aber Glück, dass ihr Keeper Pantkowski zwei riesen Chancen von Wännström und Johnson (25. Minute) zunichte machte. Sekunden später jubelten die Rheinländer, doch der vermeintliche Treffer von Baptiste war keiner, wie die Unparteiischen per Videobeweis klären konnten. Keines der beiden Teams konnte sich in der Folge ein Übergewicht erspielen, doch dann jubelten plötzlich die Gäste: Stieler hatte einen Weitschuss von Bergman unhaltbar abgefälscht, Sekunden später vertändelte Soramies das mögliche 0:2 und blieb an Keeper Pantkowski hängen. Doch zwei kapitale Panther-Fehler vor dem eigenen Tor ließen die Haie das Spiel drehen: 22 Sekunden dauerte es, da machte Kammerer mit zwei Toren aus dem 0:1 ein 2:1, unfassbar wie Bergman und Stieler die Gegenspieler mit brutalen Fehlpässen bedienten und weg war der Vorsprung.

Die Gäste ließen sich aber nicht beeindrucken und schafften drei Minuten nach Wiederanpfiff das 2:2. Erneut war es Stieler, der einen mustergültigen Konter von Puempel zum 2:2 ins Netz drückte. Doch Köln wollte sich vom Abstiegskandidaten nicht in Verlegenheit bringen lassen und zog das Tempo an. Die Folge das 3:2, als die erste Reihe der Haie einen weiteren Abspielfehler des AEV zur neuerlichen Führung durch den jungen Verteidiger Sennhenn nutzten. Die Gäste versuchten danach alles, um zum 3:3 zu kommen, doch Köln ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. 1:40 Minuten vor dem Ende nahm Panther-Coach Suikannen Keeper Endras vom Eis und veruchte mit sechs Feldspielern zum Ausgleich zu kommen. Doch Baptiste „kochte“ AEV-Kapitän Brady Lamb ab, ließ ihn schlecht aussehen und das 4:2 war gefallen. Sekunden später trafen die Haie noch einmal – erneut stand Endras nicht im Tor und mit dem 5:2 wurden die Augsburger deutlich unter Wert geschlagen.

Da die Eisbären Berlin ihre Partie in Nürnberg gewinnen konnten, vergrößerte sich der Abstand der Panther zu Berlin, das einen Platz in der Tabelle vor ihnen steht.

AEV: Endras, Keller; Sacher, Warsofsky; Rogl, Lamb; Haase, Bergman – Johnson, LeBlanc, Broadhurst; Kuffner, Soramies, Wännström; Puempel, Stieler, Barinka; Volek, Payerl.



Tore: 0:1 Stieler (Bergman, Haase) 35., 1:1 Kammerer (Aubry) 37., 2:1 Kammerer (Aubry, Sennhenn) 38., 2:2 Stieler (Puempel) 43., 3:2 Sennhenn (Aubry, Thuresson) 49., 4:2 Baptiste (Sennhenn) 59., 5:2 Roach (Oblinger) 60.



Schiedsrichter: Gofman, Hunnius.



Strafminuten: Köln 2, Augsburg 2.



Zuschauer: 14.915