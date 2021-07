Seit 40 Jahren kein Führerschein – Betrunkener flüchtet in Aichach vor der Polizei

Am 17.07.2021 gegen 16:30 Uhr wurde von einem Zeugen telefonisch gemeldet, dass eine offensichtlich betrunkene Person mit ihrem Fahrzeug, einem BMW, in Aichach unterwegs ist. Einer Polizeikontrolle entzog sich der Fahrer dann, indem er mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete.

Erst in einem Wohngebiet in Unterwittelsbach streifte der Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Baum als er versuchte über eine Grünfläche zu entkommen. Dabei wurde der BMW so beschädigt, dass er nicht mehr weiter fahren konnte. Der Fahrer selbst blieb dabei unverletzt.

Zu diesem Zeitpunkt gab es in diesem Teil von Aichach/Unterwittelsbach glücklicherweise so gut wie keinen Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt – laut eigenen Angaben seit 40 Jahren nicht.

Den schon mehrfach einschlägig vorbestraften 60 jährigen Mann erwartet jetzt eine weitere solche Anzeige. Einen einsichtigen oder reuigen Eindruck machte er jedoch nicht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.