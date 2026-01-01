SEK-Einsatz in Fischbachau: Mann bedroht Rettungskräfte mit Armbrust, Schussabgabe durch Polizei

FISCHBACHAU, LKR. MIESBACH. Ein Vorfall in der Silvesternacht führte zu einem Einsatz von Spezialeinsatzkräften in Fischbachau, bei dem ein 33-jähriger Deutscher schwer verletzt wurde. Der Mann hatte am frühen Morgen des 1. Januar 2026 Rettungssanitäter und später auch Polizeibeamte mit einer geladenen Armbrust bedroht. Im Zuge des Einsatzes kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Der Mann wurde daraufhin schwer verletzt in einer Klinik stationär behandelt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Rettungssanitäter bedroht

Gegen 3:00 Uhr morgens hatte die Besatzung eines Rettungswagens die Polizeieinsatzzentrale alarmiert. Sie waren in Fischbachau vor Ort, um einem Mann zu helfen, der im Freien vor einem Wohnanwesen lag. Allerdings wurden die Sanitäter nach eigenen Angaben von dem Mann mit einer Armbrust bedroht und mussten sich zurückziehen.

Einsatz von Spezialeinheiten

Zahlreiche Streifenwagen der Polizeiinspektion Miesbach und umliegender Dienststellen eilten daraufhin zum Einsatzort. Auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) aus München wurden hinzugezogen, da der Mann über eine Sportarmbrust mit Pfeilen verfügte. Der 33-jährige Deutsche, der bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen war, hatte sich in das Wohnhaus seiner Lebensgefährtin und deren Familie zurückgezogen. Berichten zufolge befand er sich in einer psychischen Ausnahmesituation und machte suizidale Äußerungen.

Eskalation und polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei sperrte das Gebiet um das Haus ab und versuchte, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Um 4:45 Uhr musste das SEK eingreifen, um eine Gefahr für ihn und andere auszuschließen. Bei diesem Eingriff kam es zum Schusswaffengebrauch seitens der Polizei. Der Mann erlitt eine Schussverletzung im Rumpfbereich und wurde mit potenziell lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ärzte gaben an, dass mittlerweile keine Lebensgefahr mehr besteht.

Alle Beteiligten, einschließlich der Einsatzkräfte, erhalten Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam (KIT) sowie polizeieigene Unterstützer. Das Bayerische Landeskriminalamt führt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs durch.