Foto: Nikolas Schäfer
Polizeimeldungen BayernPolizei & CoKaufbeuren
Weniger als 1 Min.Lesezeit

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober) in Kaufbeuren einen stundenlangen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann befand sich nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Auerbergweg verschanzt.

Bereits seit dem Nachmittag versuchten Einsatzkräfte, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen – ohne Erfolg. Da der 26-Jährige mutmaßlich ein Messer bei sich hatte und die Situation unklar blieb, wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus München hinzugezogen.

Gegen Abend griffen die Spezialkräfte ein: Der Mann konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Einsatz endete gegen 20:30 Uhr. Nach Angaben der Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Das betroffene Mehrfamilienhaus war während des Einsatzes weiträumig abgesperrt.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der 26-Jährige soll medizinisch und psychologisch betreut werden.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

