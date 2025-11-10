SEK-Einsatz in Neubeuern: 38-Jähriger nach Bedrohung der Mutter festgenommen

NEUBEUERN, LKR. ROSENHEIM. Am Montag, den 10. November 2025, sorgte ein Polizeieinsatz für Aufsehen in Neubeuern. Auch Spezialeinsatzkräfte (SEK) waren beteiligt, um einen Mann in Gewahrsam zu nehmen, der seine Mutter wiederholt bedroht haben soll.

Bedrohung mit einem Messer

Der Einsatz wurde notwendig, nachdem die Mutter des 38-jährigen Verdächtigen die Polizei alarmiert hatte. Sie gab an, ihr Sohn habe ihr in der Vergangenheit ein Messer an den Hals gehalten und mit dem Tod gedroht.

Einsatz der Spezialeinheiten

Aufgrund dieser ernsten Vorwürfe und der Gefahr, dass der Mann Zugang zu Messern und möglicherweise einer Schusswaffe hatte, sicherten Kräfte der Polizei das Gebäude in Neubeuern. Spezialkräfte des Südbayern (SEK) nahmen den Mann am frühen Nachmittag fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde keine Schusswaffe gefunden, und es gab keine Verletzten.

Einweisung und Ermittlungen

Der 38-Jährige wurde wegen Eigen- und Fremdgefährlichkeit auf Anordnung des Landratsamts Rosenheim in ein Fachklinikum eingewiesen. Die Polizeiinspektion Brannenburg führt die Ermittlungen wegen Bedrohung fort.