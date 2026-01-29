type here...
SEK-Einsatz in Weißenburg-Gunzenhausen: Zwei Männer in Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags, Ermittlungen dauern an
Polizeipräsidium Mittelfranken
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend (27.01.2026) kam es im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu einem bedeutenden Polizeieinsatz, bei dem drei Männer festgenommen wurden. Dieser Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) stand im Zusammenhang mit einem versuchten Totschlag. Nach der Festnahme erließ das Amtsgericht Ansbach gegen zwei der Verdächtigen Haftbefehle.

Festnahme und Anklage der Tatverdächtigen

Zwei der festgenommenen Männer, beide türkische Staatsbürger, wurden am 28.01.2026 der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Ansbach vorgeführt. Der 24-jährige Beifahrer, der als mutmaßlicher Schütze gilt, erhielt einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 23-jährige Fahrer des Fluchtautos wird der Beihilfe zum versuchten Totschlag beschuldigt und befindet sich ebenfalls in Untersuchungshaft basierend auf einem entsprechenden Haftbefehl.

Ermittlungen gegen den dritten Verdächtigen

Ein weiterer 30-jähriger Tatverdächtiger, der ebenfalls türkischer Staatsbürger ist und in Absberg festgenommen wurde, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Erste Ermittlungen ergaben keinen dringenden Tatverdacht hinsichtlich einer direkten Beteiligung am Vorfall vom 27.01.2026.

Fortführung der Ermittlungen

Die Ermittlungen zu den Schussabgaben auf die Polizeikräfte werden weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ansbach vorangetrieben. Für aktuelle Auskünfte zum Stand des Ermittlungsverfahrens steht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Ansbach bereit.

Erstellt durch: Michael Konrad / mc

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel