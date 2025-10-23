Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Selenskyj begrüßt neue Sanktionen gegen Russland

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die neuen Sanktionen der EU und der USA gegen Russland begrüßt.

Selenskyj Begrüßt Neue Sanktionen Gegen Russland
Wolodymyr Selenskyj und António Costa am 23.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die Einigung der EU auf das 19. Sanktionspaket sei “von entscheidender Bedeutung”, sagte Selenskyj am Donnerstag bei seiner Ankunft beim EU-Gipfel in Brüssel. Es füge sich zusammen mit den gestrigen Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump zum Thema Energie.

“Gemeinsam müssen wir Druck auf Putin ausüben, damit er diesen Krieg beendet”, fügte Selenskyj hinzu. Nötig seien Sanktionspakete, Langstrecken-Luftabwehr und natürlich finanzielle Unterstützung, worüber man in Brüssel gemeinsam sprechen werde.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel