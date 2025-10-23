Selenskyj begrüßt neue Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die neuen Sanktionen der EU und der USA gegen Russland begrüßt.

Die Einigung der EU auf das 19. Sanktionspaket sei “von entscheidender Bedeutung”, sagte Selenskyj am Donnerstag bei seiner Ankunft beim EU-Gipfel in Brüssel. Es füge sich zusammen mit den gestrigen Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump zum Thema Energie.

“Gemeinsam müssen wir Druck auf Putin ausüben, damit er diesen Krieg beendet”, fügte Selenskyj hinzu. Nötig seien Sanktionspakete, Langstrecken-Luftabwehr und natürlich finanzielle Unterstützung, worüber man in Brüssel gemeinsam sprechen werde.