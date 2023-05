Selenskyj dankt Steinmeier für Deutschlands Unterstützung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland bei seinem Besuch in Berlin für die Unterstützung im Kampf gegen Russland gedankt. „In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen“, schrieb er am Sonntag im Schloss Bellevue ins Gästebuch. Die Bundesregierung stehe im „Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten“ entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes, so Selenskyj.

Wolodymyr Selenskyj am 14.05.2023, über dts Nachrichtenagentur

„Gemeinsam werden wir gewinnen und den Frieden nach Europa zurückbringen“, fügte er hinzu. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte er zudem persönlich für dessen „fantastische Solidarität“.