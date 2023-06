Selenskyj dementiert ukrainische Beteiligung an Nord-Stream-Sprengung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jede Beteiligung seines Landes an dem Sprengstoff-Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee bestritten. Anlässlich eines entsprechenden Berichts der „Washington Post“ sagte Selenskyj der „Welt“, „Bild“ und „Politico“: „Ich bin Präsident und ich gebe entsprechende Befehle. Nichts dergleichen hat die Ukraine getan. Ich würde nie so handeln.“

Bau von Nord Stream 2, über dts Nachrichtenagentur

Zugleich verlangte Selenskyj die Vorlage von Belegen. „Wenn unser Militär das getan haben soll, dann zeigt uns Beweise.“