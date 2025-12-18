Newsletter
Politik & Wirtschaft
Selenskyj drängt bei EU-Gipfel auf klare Antwort zu Finanzhilfen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel zu einer klaren Antwort zu Finanzhilfen im Krieg gegen Russland aufgerufen.

Wolodymyr Selenskyj am 18.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Er wisse nicht, welches Ende der heutige Tag in dieser Hinsicht nehmen werde, sagte Selenskyj am Donnerstagmittag vor Journalisten. Man könne es sich aber nicht leisten, auf eine klare Antwort, was die finanziellen Rahmenbedingungen für das nächste Jahr angeht, zu verzichten.

Mit dem belgischen Premierminister Bart De Wever, der die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte für die Ukraine bisher blockiert, habe er geredet. Sie hätten “ein gutes Gespräch geführt” und sich verstanden. Ob er ihn überzeugen konnte, wisse er aber nicht, fügte der ukrainische Präsident hinzu..

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

