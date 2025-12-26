Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
4.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Selenskyj will sich noch vor Jahreswechsel mit Trump treffen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein weiteres Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Kürze angekündigt.

Selenskyj Will Sich Noch Vor Jahreswechsel Mit Trump Treffen
Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir verlieren keinen einzigen Tag, wir haben ein Treffen auf höchster Ebene – mit Präsident Trump – in Kürze vereinbart”, schrieb Selenskyj am Freitagmorgen über seine Kanäle in den sozialen Medien. Dabei deutete er an, dass das Treffen noch vor dem Jahreswechsel stattfinden könnte: “Noch vor Neujahr kann viel entschieden werden”, schrieb Selenskyj.

Zuvor habe ihm Rustem Umjerow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, über seine jüngsten Kontakte mit der amerikanischen Seite berichtet. Weitere Details dazu nannte Selenskyj nicht.

Sofern Selenskyj im Weißen Haus empfangen wird, wäre es sein vierter Besuch dort in diesem Jahr. Zuletzt war er erst Mitte Oktober im Oval Office, davor Mitte August. Für besondere Aufregung hatte allerdings ein Treffen Ende Februar gesorgt, als Trump und Selenskyj sich einen heftigen verbalen Schlagabtausch vor laufenden Kameras geliefert hatten.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Politik & Wirtschaft

Merz veröffentlicht eigene Weihnachtsansprache

0
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine eigene Weihnachtsansprache veröffentlicht. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wendet sich der Bundespräsident an Weihnachten an die Bevölkerung, dem Kanzler gehört dafür die Neujahrsansprache.

Neueste Artikel