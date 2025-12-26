Selenskyj will sich noch vor Jahreswechsel mit Trump treffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein weiteres Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Kürze angekündigt.

“Wir verlieren keinen einzigen Tag, wir haben ein Treffen auf höchster Ebene – mit Präsident Trump – in Kürze vereinbart”, schrieb Selenskyj am Freitagmorgen über seine Kanäle in den sozialen Medien. Dabei deutete er an, dass das Treffen noch vor dem Jahreswechsel stattfinden könnte: “Noch vor Neujahr kann viel entschieden werden”, schrieb Selenskyj.

Zuvor habe ihm Rustem Umjerow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, über seine jüngsten Kontakte mit der amerikanischen Seite berichtet. Weitere Details dazu nannte Selenskyj nicht.

Sofern Selenskyj im Weißen Haus empfangen wird, wäre es sein vierter Besuch dort in diesem Jahr. Zuletzt war er erst Mitte Oktober im Oval Office, davor Mitte August. Für besondere Aufregung hatte allerdings ein Treffen Ende Februar gesorgt, als Trump und Selenskyj sich einen heftigen verbalen Schlagabtausch vor laufenden Kameras geliefert hatten.