Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
12.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Seltene Erden: EU-Kommission prüft Sanktionen gegen China

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nachdem China kürzlich seine Exportkontrollen für kritische Rohstoffe ausgeweitet hat, will die EU reagieren. “Wir prüfen mögliche Gegenmaßnahmen, sollten sich die Bedingungen nicht verbessern”, sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe). Er stehe dazu auch mit den G7-Partnerländern in Kontakt.

Seltene Erden: Eu-Kommission Prüft Sanktionen Gegen China
Chinesische Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Chinas neue Bestimmungen “betreffen ganze Wertschöpfungsketten”, warnte der Wirtschaftskommissar. “Das bereitet uns extreme Sorgen.”

Die Regierung in Peking deute zwar an, dass sie die EU von den Beschränkungen ausnehmen wolle, so Dombrovskis. “Aber unsere Industrie meldet uns, dass das Lizenzsystem in der Praxis nicht funktioniert. Es besteht weiterhin ein erheblicher Rückstau.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel