Senden | Unbekannte reißen Jesusfigur vom Kreuz am Mitterberg

In einem bislang noch nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum wurde die Jesusfigur am Mitterberg in Aufheim durch einen bislang unbekannten Täter massiv beschädigt.

Der Unbekannte riss die Jesusfigur vom Kreuz und riss anschließend die Arme ab. Im Anschluss daran wurden die Arme und der Torso im nahegelengen Gebüsch entsorgt. Im weiteren Verlauf wurde zudem noch die Holzvertäfelung beschädigt und die Dekoration, welche vor dem Kreuz aufgestellt war, zerstört.

Der genaue Sachschaden muss noch ermittelt werden. Zeugen, welche Hinweise zum Täter und Tatzeitraum machen können, sowie die oder der Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.: 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden.

