Senden | Vemeintlich Hilfsbedürftiger greift 16-jährigen Helfer mit zerbrochner Flasche an

In der Samstagnacht, 12.08.2023 überquerte ein 16-jähriger Fußgänger gegen 01:00 Uhr die neue Fußgängerbrücke des Sendener Bahnhofs.

Auf der Brücke lag eine männliche Person in Rückenlage. Als der Jugendliche diesen entdeckte, nahm er an, er befinde sich in einer Notlage. Kurzentschlossen drehte der Fußgänger die am Boden liegende Person in die stabile Seitenlage. Der am Boden liegende Mann hatte aber lediglich geschlafen. Durch die Drehbewegung wurde sein Schlaf gestört und er wachte auf. Der Mann stand auf und griff den Jugendlichen mit einer zerbrochenen Glasflasche an. Der Jugendliche wehrte den Flaschenangriff mit seinen Händen ab und verletzte sich hierbei an der Hand. Anschließend entfernte sich der Angreifer in Richtung des Stadtparks. Der Jugendliche ging zurück zum Bahnhofsvorplatz und traf dort auf eine zufällig vorbeikommende Streifenbesatzung, welcher er den Vorfall berichtete. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Angreifer nicht mehr angetroffen werden. Zu dem unbekannten Mann liegt eine Personenbeschreibung vor.

Er soll etwa Mitte 30 Jahre alt, ungefähr 1,80m groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er trug einen sogenannten Drei-Tage-Bart, einen schwarzen Hoodie, mit über den Kopf gezogener Kapuze, und eine dunkle Jogginghose. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu der Identität des unbekannten Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter Telefon (07309) 96550 zu melden. Insbesondere werden zwei junge Damen, die unmittelbar vor dieser Auseinandersetzung ebenfalls über die Fußgängerbrücke gelaufen sein sollen, gebeten, sich zu melden.