Senior aus Hepberg vereitelt Schockanruf und hilft bei Festnahme eines Betrügers

Ein mutiger Senior aus Hepberg hat am Freitag, dem 23. Januar 2026, einen Betrugsversuch vereitelt und half dabei, einen Tatverdächtigen festnehmen zu lassen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte dank seiner Mithilfe den Fall schnell aufklären.

Schockanruf mit perfidem Trick

In den frühen Nachmittagsstunden erhielt der 76-jährige Deutsche einen Anruf, bei dem Betrüger ihm weismachen wollten, sein Sohn sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Um eine angebliche Inhaftierung abzuwenden, forderten sie die sofortige Zahlung einer hohen Kaution.

Schnelles Handeln führt zur Festnahme

Der Senior durchschaute den Betrugsversuch, tat jedoch so, als ob er darauf eingehe. Seine Frau informierte umgehend die Kriminalpolizei. Die Beamten verfolgten das Telefongespräch und der Angerufene stellte den Tätern Krügerrand-Münzen und 250.000 Euro Bargeld in Aussicht. Bei der vereinbarten Übergabe um 14.30 Uhr konnte die Polizei einen Tatverdächtigen, einen 40-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, festnehmen.

Juristische Konsequenzen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Festgenommene am folgenden Tag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.