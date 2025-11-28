Senior aus Schierling verhindert Betrug: Polizei nimmt Abholer fest

Am Donnerstagvormittag, den 27. November 2025, wurde ein 75-jähriger Mann aus Schierling Opfer eines versuchten Betrugs. Dank seiner schnellen und richtigen Reaktion konnte durch die Kriminalpolizei Regensburg ein Abholer festgenommen werden.

Senior durchschaut Betrugsversuch

Gegen 09:15 Uhr erhielt der 75-Jährige einen Anruf von einer unbekannten männlichen und einer weiblichen Person. Die Betrüger behaupteten, es sei in seiner Nachbarschaft eingebrochen worden und forderten ihn auf, mehrere tausend Euro von seinem Bankkonto abzuheben. Sie drängten darauf, das Gespräch nicht abzubrechen und verlangten, dass der Mann das Geld an einen festgelegten Ort bringen solle. Der Senior durchschaute den Betrugsversuch umgehend und verständigte stattdessen die Polizei.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein 42-jähriger Deutscher erschien schließlich am vereinbarten Treffpunkt, um das Geld abzuholen, und wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnung vor Betrugsmaschen

Die Polizei warnt erneut vor solchen Betrugsmaschen. Häufig geben sich die Betrüger als Polizisten, Staatsanwälte oder Bankmitarbeiter aus, um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen und sie zu Geldübergaben oder Überweisungen zu drängen. Die Polizei rät, bei verdächtigen Anrufen stets vorsichtig zu sein und niemals persönliche Daten oder Informationen über Bankverbindungen preiszugeben. Im Zweifelsfall sollte umgehend die 110 gewählt werden.