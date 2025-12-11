Senior erleidet lebensgefährliche Verletzungen bei Wohnungsbrand in Oberammergau – Kripo ermittelt

Am Mittwochvormittag, dem 10. Dezember 2025, kam es in der Wohnung eines 93-jährigen Mannes in Oberammergau, Lkr. Garmisch-Partenkirchen, zu einem Wohnungsbrand. Der Senior erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen hat vor Ort umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Notruf durch Pflegedienst ausgelöst

Gegen 10:00 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Oberland einen Brand in der Bahnhofstraße in Oberammergau. Ein Pflegedienst hatte den Notruf abgesetzt, nachdem er das Feuer in der Wohnung des 93-jährigen Mannes entdeckt hatte.

Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte

Die Feuerwehr drang rasch in die betroffene Wohnung ein, fand den Mann am Boden und brachte ihn ins Freie, wo er dem Rettungsdienst übergeben wurde. Aufgrund schwerer Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung wurde er per Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in ein Klinikum nach Murnau geflogen. Sein Zustand wird von den Ärzten als kritisch eingestuft.

Brandursache und Sachschaden

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer begrenzt werden. Da das Haus stark verraucht war, führte die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen durch. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Erste Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei legen nahe, dass das Feuer im Bereich des Kachelofens ausgebrochen ist. Der Senior brach im Haus zusammen, als er versuchte, die vom Feuer betroffenen Gegenstände nach draußen zu bringen. Es gibt derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter. Die Untersuchungen dauern an.