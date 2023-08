Senioren-Union ruft CDU zur Ordnung

Der Vorsitzende der Senioren-Union, Otto Wulff, hat die CDU angesichts der Umfragewerte der Partei aufgerufen, die internen Auseinandersetzungen zu beenden. „Wir werden da wieder herauskommen, wenn wir einheitlicher und geschlossener agieren“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Donnerstagausgaben) und wandte sich deshalb „gegen permanente innerparteiliche Querelen“. Man solle sich auf die Sache konzentrieren, so Wulff.

CDU-Parteimitglied (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Wir müssen eine Partei sein, die Hoffnung und Zuversicht vermittelt und zeigt, dass sie in der Lage ist, die Probleme zu lösen. Wir brauchen wieder Schwung in der Partei und sollten hin und wieder auch mal zeigen, dass die Arbeit in der Politik Freude macht“, sagte der Chef der Senioren-Union. „Das vermisse ich.“