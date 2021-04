Seniorensprechstunde am Telefon: „Sei Clever im Alter!“

Die Polizei Augsburg bietet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Augsburg eine Seniorensprechstunde an.

Unter dem Motto „Die Kriminalpolizei (be-)rät: Sei „Clever im Alter!“ findet die Telefonsprechstunde für Senioren zum Thema Betrug und Trickdiebstahl am Donnerstag, den 08.04.2021 in der Zeit von 09:00 – 12.00 Uhr statt. Hierbei können an die Kriminalbeamten Fragen zu den Themen gestellt werden und die Anrufer erhalten Tipps zum richtigen Verhalten.

Der Hinweis sei noch erlaubt, dass die Telefonsprechstunde jedoch nicht der Rechtsberatung oder Anzeigenerstattung dienen kann.

Die Telefonnummern zur Sprechstunde lauten: 0821-324-4324 / -4331