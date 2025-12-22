Seniorin aus Bad Reichenhall stirbt nach Sturz in Grabenbach – Polizei ermittelt tragischen Unfall

Eine Seniorin aus Bad Reichenhall wurde am Freitagabend, den 19. Dezember 2025, als vermisst gemeldet und kurz darauf im Grabenbach leblos aufgefunden. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen erlag die 75-Jährige später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vermisstenmeldung und Suchmaßnahmen

Am Freitag gegen 18:15 Uhr meldeten Angehörige die 75-jährige Frau als vermisst. Die Polizei ging von einer möglichen hilflosen Lage der Dame aus. Einheiten der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut entdeckten die Frau um 21:45 Uhr im Wasser des Grabenbachs.

Tragisches Ende im Krankenhaus

Obwohl die Rettungskräfte die stark unterkühlte Seniorin schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten, verstarb sie noch am gleichen Abend aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Ermittlungen am Unglücksort

Die Staatsanwaltschaft Traunstein und der Kriminaldauerdienst Traunstein übernahmen die Ermittlungen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.