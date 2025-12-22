Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.3 C
London
type here...
Subscribe
Seniorin aus Bad Reichenhall stirbt nach Sturz in Grabenbach – Polizei ermittelt tragischen Unfall
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Seniorin aus Bad Reichenhall stirbt nach Sturz in Grabenbach – Polizei ermittelt tragischen Unfall

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Eine Seniorin aus Bad Reichenhall wurde am Freitagabend, den 19. Dezember 2025, als vermisst gemeldet und kurz darauf im Grabenbach leblos aufgefunden. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen erlag die 75-Jährige später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vermisstenmeldung und Suchmaßnahmen

Am Freitag gegen 18:15 Uhr meldeten Angehörige die 75-jährige Frau als vermisst. Die Polizei ging von einer möglichen hilflosen Lage der Dame aus. Einheiten der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut entdeckten die Frau um 21:45 Uhr im Wasser des Grabenbachs.

Tragisches Ende im Krankenhaus

Obwohl die Rettungskräfte die stark unterkühlte Seniorin schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus brachten, verstarb sie noch am gleichen Abend aufgrund ihrer schweren Verletzungen.

Ermittlungen am Unglücksort

Die Staatsanwaltschaft Traunstein und der Kriminaldauerdienst Traunstein übernahmen die Ermittlungen. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel