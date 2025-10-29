Newsletter
Mittwoch, Oktober 29, 2025
12.8 C
London
type here...
Subscribe
Seniorin aus Kulmbach fällt auf “Elon Musk”-Betrüger rein: 18.000 Euro verloren, Bank verhindert weiteren Schaden
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Seniorin aus Kulmbach fällt auf “Elon Musk”-Betrüger rein: 18.000 Euro verloren, Bank verhindert weiteren Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

KULMBACH. Ein dreister Betrüger täuschte eine 76-jährige Seniorin aus Kulmbach im Internet. Unter dem falschen Namen “Elon Musk” bat er um Liebe – und ergaunerte so 18.000 Euro von der gutgläubigen Frau. Ein aufmerksamer Bankangestellter stoppte schließlich den Schwindel und verhinderte weiteren finanziellen Schaden.

Love-Scam: Wenn das Internet zur Falle wird

Nach aktuellen Ermittlungen fiel die Senioren einem sogenannten “Love-Scam” zum Opfer. Diese betrügerische Masche nutzt emotionale Bindungen im Netz, um Vertrauen zu gewinnen und letztlich Geld zu erpressen. Die Täter geben meist vor, in Not zu sein oder lukrative Investitionen anzubieten.

Vertrauen kostet 18.000 Euro

Bereits seit Anfang Oktober stand die 76-jährige Kulmbacherin in Kontakt mit dem Betrüger, der sich als “Elon Musk” ausgab. Er kündigte an, sie bei einer vermeintlich sicheren Geldanlage zu unterstützen. Arglos überwies die Frau 18.000 Euro.

Bankangestellter verhindert weiteren Schaden

Am Montag versuchte die Frau, weitere 20.000 Euro auf ein italienisches Konto zu überweisen. Der Betrüger hatte behauptet, er benötige Geld für eine dringende Operation. Doch der Bankmitarbeiter bemerkte den außergewöhnlichen Vorgang und alarmierte die Polizei. Dadurch konnte ein weiterer Verlust verhindert werden.

Die Polizei rät zur Vorsicht: Seien Sie misstrauisch, wenn Internetbekanntschaften nach Geld fragen – vor allem, wenn Sie die Person nie getroffen haben.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße in Augsburg – Straßen- und Tramverkehr eingeschränkt

0
Gegen 16:30 Uhr kam es auf der Haunstetter Straße...
Polizei & Co

Medizinischer Notfall führte zu Unfall und Straßensperrung in Augsburg

0
Am Montag, den 27. Oktober 2025, ereignete sich in...
Augsburg Stadt

“Es tut uns für die Fans leid” | Die Stimmen zum Pokal-Aus des FC Augsburg gegen Bochum

0
Bitteres Pokal-Aus! Der FC Augsburg verliert zuhause gegen den...
Aichach Friedberg

Blendung durch Sonne: A8 Richtung München nach mehreren Auffahrunfällen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) musste die Autobahn A8...
Polizei & Co

Polizeibeamte retten bewusstlosen 47-Jährigen in Augsburg durch Reanimation

0
Augsburg – Am Freitag, dem 24. Oktober 2025, retteten...

Neueste Artikel