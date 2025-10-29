Seniorin aus Kulmbach fällt auf “Elon Musk”-Betrüger rein: 18.000 Euro verloren, Bank verhindert weiteren Schaden

KULMBACH. Ein dreister Betrüger täuschte eine 76-jährige Seniorin aus Kulmbach im Internet. Unter dem falschen Namen “Elon Musk” bat er um Liebe – und ergaunerte so 18.000 Euro von der gutgläubigen Frau. Ein aufmerksamer Bankangestellter stoppte schließlich den Schwindel und verhinderte weiteren finanziellen Schaden.

Love-Scam: Wenn das Internet zur Falle wird

Nach aktuellen Ermittlungen fiel die Senioren einem sogenannten “Love-Scam” zum Opfer. Diese betrügerische Masche nutzt emotionale Bindungen im Netz, um Vertrauen zu gewinnen und letztlich Geld zu erpressen. Die Täter geben meist vor, in Not zu sein oder lukrative Investitionen anzubieten.

Vertrauen kostet 18.000 Euro

Bereits seit Anfang Oktober stand die 76-jährige Kulmbacherin in Kontakt mit dem Betrüger, der sich als “Elon Musk” ausgab. Er kündigte an, sie bei einer vermeintlich sicheren Geldanlage zu unterstützen. Arglos überwies die Frau 18.000 Euro.

Bankangestellter verhindert weiteren Schaden

Am Montag versuchte die Frau, weitere 20.000 Euro auf ein italienisches Konto zu überweisen. Der Betrüger hatte behauptet, er benötige Geld für eine dringende Operation. Doch der Bankmitarbeiter bemerkte den außergewöhnlichen Vorgang und alarmierte die Polizei. Dadurch konnte ein weiterer Verlust verhindert werden.

Die Polizei rät zur Vorsicht: Seien Sie misstrauisch, wenn Internetbekanntschaften nach Geld fragen – vor allem, wenn Sie die Person nie getroffen haben.