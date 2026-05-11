Seniorin entgeht Telefonbetrug: Festnahme in Regensburg
Polizeipräsidium Oberpfalz

Seniorin entgeht Telefonbetrug: Festnahme in Regensburg

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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REGENSBURG. Am Donnerstag, den 7. Mai 2026, wurde eine über 80-jährige Frau aus Regensburg Opfer eines versuchten Telefonbetrugs. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Gefährlicher Betrugsversuch am Telefon

Am Vormittag erhielt die Seniorin einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Zahlung fällig sei. Der Betrug sollte am frühen Nachmittag vollendet werden, als ein 29-jähriger Serbe an der Wohnadresse der Frau erschien, um die vereinbarte Kaution abzuholen. Dank schnellem Eingreifen konnte der Mann an der Haustür festgenommen werden.

Ermittlungen und Haftbefehl gegen den Verdächtigen

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am Freitag, den 7. Mai 2026, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Regensburg führt die weiteren Ermittlungen.

Polizei warnt vor Telefonbetrug

Die Polizei warnt ausdrücklich vor Betrugsanrufen dieser Art. Seriöse Behörden fordern keine Kaution am Telefon und kontaktieren Angehörige niemals unter Drohungen. Bei derartigen Anrufen empfiehlt die Polizei, das Gespräch sofort zu beenden und umgehend die Polizei zu informieren.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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