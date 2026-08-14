Seniorin in Amlingstadt durch Medikamentenbetrug um sechsstelligen Schmuckwert gebracht

Eine Seniorin aus Amlingstadt hat am Donnerstagmittag Bargeld und Schmuck an einen bislang unbekannten Abholer übergeben, nachdem dieser sie telefonisch getäuscht hatte. Die Frau wurde gegen 12 Uhr von dem Anrufer informiert, ein Angehöriger benötige dringend teure, lebenswichtige Medikamente; in der Folge händigte sie vor ihrem Haus in der Amelungenstraße Bargeld und mehrere Schmuckstücke in einem kleinen schwarzen Täschchen aus. Der Wert der übergebenen Gegenstände wird von der Polizei mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag angegeben.

Beschreibung des Täters

Der Geldabholer, der die Gegenstände entgegennahm, wird von der Polizei als etwa 170 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Auffällig waren kurze dunkelblonde Haare; er trug dunkle Kleidung und hatte weder Brille noch Bart.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich der Amelungenstraße in Amlingstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.