Seniorin in Germering beim Taschenraub von unbekanntem Täter bestohlen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Germering kam es am Dienstag, den 13. Januar 2026, zu einem Raubüberfall, bei dem eine 85-jährige Frau Opfer wurde. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft die Öffentlichkeit zur Mithilfe auf.

Raubüberfall auf Seniorin in Germering

Gegen 15.00 Uhr hob die betagte Dame Bargeld in einer Bankfiliale an der Otto-Wagner-Straße ab und machte sich danach mit ihrem Rollator auf den Heimweg. Auf der Sonnenstraße wurde sie von einem bisher unbekannten Täter von hinten angerempelt, der nach ihrer am Rollator befestigten Tasche griff.

Täterbeschreibung und Fluchtrichtung

Trotz der entschlossenen Gegenwehr der Seniorin gelang es dem Angreifer, die Tasche zu erbeuten und zu Fuß in Richtung Kleinfeldstraße zu flüchten. Der Täter ist männlich, etwa 30 Jahre alt, hat kurze dunkle Haare, kein Bart, ein südländisches Erscheinungsbild mit hellerer Haut und trug dunkle Kleidung ohne Mütze.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Rentnerin erlitt zum Glück keine Verletzungen, jedoch entstand ein Beuteschaden von über 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ruft Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Täters geben können, dazu auf, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

