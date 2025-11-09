Seniorin in Helmbrechts von Unbekanntem auf Fahrrad bestohlen und verletzt

Am Samstagnachmittag kam es in Helmbrechts, Landkreis Hof, zu einem dreisten Überfall: Eine 80-jährige Frau wurde von einem unbekannten Mann auf einem Fahrrad angegriffen und bestohlen. Der Täter floh anschließend in Richtung Innenstadt.

Überfall nach Einkauf vor dem EDEKA-Markt

Gegen 14 Uhr war die Seniorin mit ihrem Rollator nach einem Einkauf beim EDEKA-Markt in der Kulmbacher Straße auf dem Weg nach Hause. Plötzlich fuhr ein junger Mann auf einem Fahrrad auf sie zu, stieß sie zu Boden und entwendete die Handtasche aus ihrem Rollatorkorb. In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Teile des Diebesguts konnten später wieder aufgefunden werden. Die Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Täterbeschreibung und Ermittlungen

Der Täter wird als junger Mann mit normaler Statur und dunkler Kleidung beschrieben und war mit einer Sturmhaube maskiert. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die am Samstagnachmittag rund um die Kulmbacher Straße oder in der Innenstadt von Helmbrechts verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 melden.