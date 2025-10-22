Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
11.5 C
London
type here...
Subscribe
Seniorin in Passau nach Schockanruf um Gold und Schmuck betrogen – Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Seniorin in Passau nach Schockanruf um Gold und Schmuck betrogen – Kripo sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Passau fiel eine Seniorin am 21. Oktober 2025 einem sogenannten Schockanruf zum Opfer und übergab Gold und Schmuck an unbekannte Abholer. Die Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen.

Vorgehensweise der Betrüger

Der Betrug begann gegen 16:30 Uhr, als die Seniorin einen Anruf von einer anonymen Nummer erhielt. Der Anrufer gab sich als Enkel aus und behauptete, er sei nach einem Verkehrsunfall inhaftiert und benötige Geld für seine Kaution. Die Betrüger setzten die Seniorin mit mehreren Anrufen unter Druck, bis schließlich eine weibliche Abholerin während des letzten Telefonats am Haus der Seniorin erschien. In der irrigen Annahme, sie helfe einem Verwandten, übergab sie Schmuck und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei sucht nach einer Frau, die etwa 160 cm groß und zwischen 50 und 55 Jahre alt ist. Sie hat schulterlange Haare und trägt keine Brille. Zeugen, die am 21. Oktober 2025 zwischen 15:00 und 17:00 Uhr in der Umgebung der Anrichterstraße in Heining auffällige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere im Zusammenhang mit der Übergabe, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise sind unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle willkommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Rosenheim fasst irakische Migranten wegen illegaler Einreise und Leistungserschleichung

0
Die Bundespolizei in Rosenheim hat am Montagnachmittag (20. Oktober)...

Neueste Artikel