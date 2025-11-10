Seniorin in Pettendorf fällt auf Callcenter-Betrug herein – Kripo Regensburg ermittelt

Am Freitagnachmittag, den 7. November, wurde in Pettendorf eine Seniorin durch einen ausgeklügelten Callcenter-Betrug finanziell geschädigt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Betrüger sich als Polizeibeamte ausgegeben und die Frau dazu gebracht hatten, eine hohe Geldsumme zu übergeben.

Falscher Polizeinotruf versetzt Seniorin in Angst

Um 14 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Ein angeblicher Polizist erzählte ihr eine erschreckende Geschichte: Ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau gestorben sei. Um eine drohende Inhaftierung ihres Sohnes abzuwenden, müsse sie eine sechsstellige Kaution hinterlegen. Da sie den geforderten Betrag nicht vollständig aufbringen konnte, übergab sie einen unbekannten Abholer dennoch einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der Täter entfernte sich danach zu Fuß in Richtung des Ortskerns von Pettendorf.

Betrüger auf der Flucht: Täterbeschreibung

Die Täterbeschreibung ist wie folgt: Der Unbekannte wird als west-nordeuropäischer Typ beschrieben, etwa 40 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, mit festerer Statur, dunkler Kurzhaarfrisur, ohne Brille und Bart. Er trug eine dunkle Jacke, möglicherweise aus Leder oder Kunstleder.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die am Freitag, dem 7. November, zwischen 14 und 15 Uhr im Bereich der Setzstraße in Pettendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.