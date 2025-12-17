Seniorin in Sulzbach-Rosenberg Opfer von Trickbetrügern: Polizei sucht Zeugen

Am 16. Dezember 2025 wurde eine 85-jährige Frau in Sulzbach-Rosenberg Opfer eines Trickbetrugs. Betrüger täuschten einen tödlichen Unfall ihrer Schwiegertochter vor und ergaunerten Geld und Schmuck von der Seniorin. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Falsche Polizeibeamtin am Telefon

Gegen 13:00 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die Anruferin erklärte, dass die Schwiegertochter der 85-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Geldzahlung nötig sei. Im Laufe des Tages, gegen 16:00 Uhr, übergab die arglose Frau Schmuck und weitere Wertgegenstände an einen Abholer in der Unteren Bachgasse.

Beschreibung des Abholers

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

ca. 50 Jahre alt

ca. 1,70 m groß

schlanke Statur

dunkelblonde Haare

Bekleidung: dunkler, knielanger Mantel

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Um sich vor ähnlichen Betrugsfällen zu schützen, gibt die Polizei wichtige Ratschläge: