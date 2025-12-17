Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
8.5 C
London
type here...
Subscribe
Seniorin in Sulzbach-Rosenberg Opfer von Trickbetrügern: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Seniorin in Sulzbach-Rosenberg Opfer von Trickbetrügern: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 16. Dezember 2025 wurde eine 85-jährige Frau in Sulzbach-Rosenberg Opfer eines Trickbetrugs. Betrüger täuschten einen tödlichen Unfall ihrer Schwiegertochter vor und ergaunerten Geld und Schmuck von der Seniorin. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Falsche Polizeibeamtin am Telefon

Gegen 13:00 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die Anruferin erklärte, dass die Schwiegertochter der 85-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Geldzahlung nötig sei. Im Laufe des Tages, gegen 16:00 Uhr, übergab die arglose Frau Schmuck und weitere Wertgegenstände an einen Abholer in der Unteren Bachgasse.

Beschreibung des Abholers

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

  • ca. 50 Jahre alt
  • ca. 1,70 m groß
  • schlanke Statur
  • dunkelblonde Haare
  • Bekleidung: dunkler, knielanger Mantel

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Um sich vor ähnlichen Betrugsfällen zu schützen, gibt die Polizei wichtige Ratschläge:

  • Legen Sie bei verdächtigen Anrufen auf und wählen Sie die Notrufnummer 110, um die Echtheit zu überprüfen.
  • Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld oder Schmuck bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben.
  • Vertrauen Sie nicht auf die Telefonnummer, die im Display angezeigt wird – bei der Polizei erscheint niemals die 110.
  • Übergeben Sie niemals Geldbeträge oder Wertsachen an Fremde.
  • Informieren Sie Freunde, Nachbarn und Verwandte über diese Betrugsmasche.
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel