ratiopharm ulm steht nach einem 79:73-Sieg auswärts gegen Joventut Badalona im Viertelfinale des 7DAYS EuroCup.

Nach einem spektakulären Auftritt der Ulmer in Badalona steht das Team im Viertelfinale des 7DAYS EuroCup. Jaka Lakovic und sein Team hielten den Favoriten aus Spanien am Dienstagabend über weite Strecken des Spiels durch solide Verteidigung in Schacht – die Offensive war dank Semaj Christon und Jaron Blossomgame effektiv, beide Ulmer steuerten jeweils 21 Punkte bei.