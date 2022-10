Ein bisher unbekannter Täter treibt in Horgau und Biburg (Landkreis Augsburg) sein Unwesen. In mehreren Fällen wurden Autos aufgebrochen und Gegenstände entwendet.

Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag

(26./27.10.2022) in der Zeit zwischen 22:30 – 06:00 Uhr eine Damenhandtasche aus

einem versperrten VW Golf. Dieser war von seiner Besitzerin im Sonnenweg abgestellt

gewesen. Der Täter zerschlug die Scheibe der Fahrertüre um in das Fahrzeug zu

gelangen. Die entwendete Handtasche wurde dann am Donnerstagvormittag an der

Bushaltestelle in der Nähe des Kindergartens Horgauergreut aufgefunden. Es wird

vermutet, dass es sich bei diesem Täter um die gleiche Person handelt, welche auch

die PKW Aufbrüche in Biburg begangen hatte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf

ca. 200,- €.

Der vermutlich gleiche Täter durchsuchte in der gleichen Nacht einen unversperrt im

Hafnerweg abgestellten Pkw Mercedes V-Klasse. Dabei wurden aus dem Fahrzeug

eine Geldbörse und ein Fernglas entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich hier

auf ca. 240,- €.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Täter, der für

die Fahrzeugaufbrüche in Horgau verantwortlich ist auch die Fahrzeuge in Biburg

aufgebrochen hat. Den Ermittlungen zufolge dürfte es sich mutmaßlich um eine

jüngere, männliche, schlanke Person handeln. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

Des Weiteren ergeht der Hinweis, dass möglichst keine sichtbaren Wertgegenstände

Autos zurückgelassen werden sollen.

