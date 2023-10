Seuchenjahr beendet | FC Augsburg holt bei Trainerpremiere drei Punkte in Heidenheim

Ein Jahr lang war der FC Augsburg auswärts ohne Sieg geblieben, im ersten Spiel unter Jess Thorup sollte sich dies ändern. Nach einem frühen 2-Tore-Rückstand drehte der FCA die Partie und holte beim guten Aufsteiger 1.FC Heidenheim drei wichtige Punkte.

Der FC Augsburg startet in das 8. Saisonspiel mit einem neuen Trainer. Nach der Freistellung von Enrico Maaßen stand in Heidenheim erstmals Jesse Thorup an der Linie des FCA. Der Däne überraschte dabei mit seiner Aufstellung. Gumny, Jensen und Tietz waren so vor der Partie auf den wenigstens auf dem Zettel.

Kalte Dusche abgeschüttelt

Nach einer Anfangsviertelstunde ohne große Höhepunkte wurden die Augsburger eiskalt erwischt. Kleindienst (17.) aus dem Getümmel nach einer Ecke und Beste (18.) mit einem gekonnten Abschluss ins lange Eck sorgten mit einem Doppelschlag für frühe Ernüchterung bei den etwa 2000 mitgereisten Fans. Der FCA verfiel nach dem Rückstand nicht in Hektik. Sie wurden dafür belohnt. Als nach einer Jensen-Ecke Tietz im Strafraum der Heidenheimer vollkommen freigestanden hatte, war durch ein Billiard-Tor über den Rücken eines Albstädters der Anschluss hergestellt (29.). Doch damit nicht genug, die Gäste aus der Fuggerstadt waren nun deutlich besser im Spiel. Kurz vor der Pause drehte die Mannschaft Jess Thorup das Ergebnis. Pedersen mit einem sehenswerten Außenristschuss von der Strafraumgrenze (41.) und Demirovic, der eine flache Hereingabe ins Tor grätschte (42.) stellten die Anzeigetafel auf 2:3.

Seuchenjahr ist beendet – Erfolgreicher Konter sichert den Sieg

Unterstützt vom singfreudigen Anhang versuchten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel den Ausgleich zu erzielen. Augsburg ließ sie kommen und setzte auf gezielte Konter. Während Tietz und Jensen ihre Anläufe nicht im Netz unterbringen konnten, durfte sich Udoukhai nach einer guten Stunde als Torschütze feiern lassen. Der Verteidiger war bei einem Eckball in den Heidenheimer Strafraum aufgerückt und drückte den Ball mit dem Bauch über die Linie (64.). Die beste FCH-Chance zum 3:3 grätschte Dorsch ins Aus.

Aus einem 2-Tore-Rückstand hatte der FCA eine doppelte Führung machen können. Des einen Freud ist des anderen Leid. Heidenheim hatte mehr Spielanteile, Augsburg die Tore. Als Rexhbecaj in der 88. Minute einen Handelfmeter zum fünften Augsburger Treffer versenkte, war der erste Auswärtssieg nach über einem Jahr in trockenen Tüchern. Das Seuchenjahr ist beendet, der FC Augsburg rückt nach dem 8. Spieltag auf Rang 10.

1.FC Heidenheim 1846: Müller – Traoré (71. Busch), Mainka, Siersleben, Föhrenbach – Maloney, Dinkci (82.Pick), Thomalla (71. Pieringer), Beck (55. Sessa), Beste – Kleindienst (71. Schimmer)

FC Augsburg: Dahmen – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Dorsch 80.Breithaupt), Rexhbecaj, Jensen (70. Engels), Demirovic, Michel (62. Iago), Tietz (80. Bauer)

Tore: 1:0 Kleindienst, 2:0 Beste (18.), 2:1 Tietz (29.) 2:2 Pedersen (41.) 2:3 Demirovic (42.), 2:4 Udoukhai (64.), 2:5 Rexhbecaj (88./Handelfmeter)

Gelbe Karten: Kleindienst, Sieberleben | Tietz, Bauer

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: (ausverkauft)