Sexualdelikt auf dem Parkplatz vor dem Kühbacher Brauereifest – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend (09.05.2024) kam es auf dem Parkplatz vor dem

Kühbacher Brauereifest zu einem Sexualdelikt.

Am Abend soll es offenbar gegen den Willen einer 25-Jährigen zu sexuellen Handlungen mit einem Mann gekommen sein. Die 25-Jährige erstatte am Folgetag Anzeige gegen den ihr flüchtig bekannten Mann bei der Polizei. Die weiteren Hintergründe der Tat sind aktuell Teil der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.

Mehrere bislang unbekannte Frauen halfen der 25-Jährigen. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet die Frauen und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

