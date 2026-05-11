Sexualdelikt in Straubing: Unbekannter Täter flüchtet nach Angriff auf junge Frau

Am frühen Sonntagmorgen, den 10. Mai 2026, ereignete sich in Straubing ein schwerwiegendes Sexualdelikt. Eine junge Frau wurde im Stadtgebiet Opfer einer strafbaren Handlung, wie die ersten Ermittlungen der Polizei ergeben haben. Die Kriminalpolizei Straubing leitet unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft die Untersuchungen.

Vorfall und erste Ermittlungen

Laut den bisherigen Ermittlungen war die Frau gegen 02:30 Uhr zu Fuß auf dem Allachbachweg in Richtung Ittlinger Straße unterwegs. In der Nähe des Michaelswegs, auf Höhe eines Spielplatzes, traf sie auf einen bisher unbekannten Mann. Dieser fiel über sie her und verübte sexuelle Handlungen, die als Straftat eingestuft werden. Nach der Tat flüchtete der Täter. Die Frau informierte ihren Freund, der die Polizei benachrichtigte. Trotz einer umgehend eingeleiteten Großfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter bislang nicht gefunden werden. Die schwer verletzte Frau wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Fahndung und Zeugensuche

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing – umfassende Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Ermittlungen und die Auswertung der gesicherten Spuren dauern an. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wird der Täter wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, hat eine schmale bis normale Statur sowie schwarze, lockige oder krause Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Aufruf an Zeugen

Zeugen, die am Sonntag gegen 02:30 Uhr im Bereich des Allachbachweges, insbesondere in der Nähe des Spielplatzes, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden. Dies gilt auch für Personen, die jemanden gesehen haben, auf den die Täterbeschreibung zutrifft.