Sexualdelikte in Münchner S-Bahn: Bundespolizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle im April und März 2026

Die Bundespolizei München ermittelt derzeit in zwei getrennten Fällen von Sexualdelikten, die im Bereich der Münchner S-Bahn begangen wurden. Besonders im zweiten Fall werden Zeugen dringend gebeten, sich zu melden.

Exhibitionistischer Vorfall am Bahnhof München Ost

Am 21. April 2026, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich ein Vorfall am Bahnhof München Ost. Ein 46-jähriger Mann ungarischer Staatsangehörigkeit soll sich am Bahnsteig 6 entkleidet und in eindeutiger Weise gezeigt haben. Mehrere Reisende wurden Zeugen des Geschehens. Der Verdächtige bestieg im Anschluss eine S-Bahn der Linie S8, konnte jedoch durch schnelle Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei am Leuchtenbergring festgenommen werden. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholgehalt von 2,3 Promille festgestellt, zudem verlief ein Drogentest positiv. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Belästigung auf der S8: Polizei sucht Zeugen

Bereits am 4. März 2026 kam es gegen 22:40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S8 zu einem weiteren beunruhigenden Vorfall. Ein 27-jähriger Afghane soll Frauen gezielt belästigt haben. Er habe während der Fahrt vom Karlsplatz (Stachus) zum Ostbahnhof versucht, mit ausgestreckten Armen die Oberkörper weiblicher Fahrgäste zu berühren. Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn verständigte daraufhin die Bundespolizei, die den Tatverdächtigen am Ostbahnhof in Gewahrsam nehmen konnte. Bislang konnten die betroffenen Frauen sowie andere Zeugen nicht ermittelt werden.

Die Bundespolizei bittet alle, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben oder selbst betroffen sind, sich unter der Telefonnummer 089 515550-0 zu melden.