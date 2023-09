Sexuelle Belästigung auf Supermarktparkplatz in Augsburg-Oberhausen: Täter festgenommen, Zeugen gesucht

Am Freitag, den 16. September 2023, gegen 16.00 Uhr, wurden zwei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren von einem Mann sexuell belästigt. Die beiden Frauen befanden sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen, als der Mann plötzlich sein entblößtes Geschlechtsteil zeigte und sie verbale Belästigungen aussetzte. Als er bemerkte, dass die Polizei gerufen wurde, flüchtete er.

Die Polizeibeamten konnten den Täter, einen 58-jährigen Mann, in unmittelbarer Nähe festnehmen, nachdem sie sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet hatten.

Zeugen, die möglicherweise ebenfalls belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821-323-3810 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen.