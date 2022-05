Sexueller Missbrauch eines Kindes in Neugablonz

Am Samstagnachmittag, den 07.05.2022, um 14:30 Uhr, hielt sich ein Mädchen im Kindesalter mit ihrer Mutter in dem Verbrauchermarkt in der Sudetenstraße in Neugablonz auf.

Das Kind befand sich alleine in einer Regalstraße, als ein Mann mit einem an das Kind gerichteten Luftkuss auf sich aufmerksam machte. Er näherte sich dem Kind und berührte es am Gesäß. Anschließend stand er in einer Ecke und entblößte sich vor dem Mädchen. Die Anzeigenerstattung erfolgte erst später.

Der Täter wurde als etwa 30 Jahre alt, 165 cm groß und mit schlanker Figur, südländischer Erscheinung sowie braunen kurze Haaren beschrieben. Er trug Arbeitskleidung von HERMES, blaue Hose und blaue Jacke. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.